Москва27 октВести.Россиянин Матвей Сафонов не смог завоевать приз имени Льва Яшина. Это награда, которую вручают лучшему вратарю сезона по версии журнала France Football.
Уточняется, что Сафонов выступал за французский "Пари Сен-Жермен".
Вратарь сборной Испании, ставшей чемпионом мира этим летом, Унаи Симон стал обладателем трофея лучшего вратаря сезона 2025-2026. Таким образом, 29-летний игрок "Атлетик Бильбао" сменил на этом посту Джанлуиджи Доннаруммуследует из публикации на сайте издания
Ранее стали известны десять главных претендентов на получение "Золотого мяча".