Москва15 октВести.Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в число лучших игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" по версии газеты L'Equipe.
Встреча команд прошла в Манчестере. Парижане выиграли со счетом 4:2.
Сафонов сделал восемь сейвов, в том числе после удара форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с близкого расстояния.
27-летний российский голкипер получил оценку 7 из 10 и разделил звание лучшего игрока матче в "ПСЖ" с полузащитником Фабианом Руисом и вингером Дезире Дуэ.
"Пари Сен-Жермен" одержал вторую победу в турнире. В первом туре ЛЧ команда разгромила словацкий "Слован" (6:1). "Манчестер Сити" в стартовом туре обыграл португальский "Порту" (2:0).
Ранее другой россиянин, полузащитник Алексей Батраков, был признан лучшим футболистом турецкого "Галатасарая" в матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" по версии портала Sofascore.