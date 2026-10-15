Сафонов получил высокую оценку от L'Equipe за матч "ПСЖ" против "Манчестер Сити"

L'Équipe высоко оценила игру Сафонова в матче ЛЧ "ПСЖ" – "Манчестер Сити" Сафонов получил высокую оценку от L'Equipe за матч "ПСЖ" против "Манчестер Сити"

Москва15 окт Вести.Российский вратарь Матвей Сафонов вошел в число лучших игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" по версии газеты L'Equipe.

Встреча команд прошла в Манчестере. Парижане выиграли со счетом 4:2.

Сафонов сделал восемь сейвов, в том числе после удара форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с близкого расстояния.

27-летний российский голкипер получил оценку 7 из 10 и разделил звание лучшего игрока матче в "ПСЖ" с полузащитником Фабианом Руисом и вингером Дезире Дуэ.

"Пари Сен-Жермен" одержал вторую победу в турнире. В первом туре ЛЧ команда разгромила словацкий "Слован" (6:1). "Манчестер Сити" в стартовом туре обыграл португальский "Порту" (2:0).

Ранее другой россиянин, полузащитник Алексей Батраков, был признан лучшим футболистом турецкого "Галатасарая" в матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" по версии портала Sofascore.