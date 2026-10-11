"Пари Сен-Жермен" с Сафоновым одержал третью победу подряд в чемпионате Франции

Третью победу подряд одержал "Пари Сен-Жермен" с Сафоновым в чемпионате Франции "Пари Сен-Жермен" с Сафоновым одержал третью победу подряд в чемпионате Франции

Москва11 окт Вести.В чемпионате Франции по футболу парижский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), в составе которого вышел на поле российский голкипер Матвей Сафонов, одержал третью победу подряд.

В матче шестого тура ПСЖ на домашнем поле обыграл "Ле Ман" со счетом 3:1. В составе парижан отличились Лукас Беральдо, забивший гол на 19-й минуте с пенальти, Хвича Кварацхелия – на 61-й минуте матча и Манес Аклиуш, поразивший ворота соперника на 68-й минуте. У проигравших голом отметился Луи Мафута.

В чемпионате "Пари Сен-Жермен" набрал 11 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.