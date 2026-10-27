"ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Лион" и стал лидером чемпионата Франции

"ПСЖ" с Сафоновым после победы над "Лионом" стал лидером чемпионата Франции "ПСЖ" с Сафоновым обыграл "Лион" и стал лидером чемпионата Франции

Москва27 окт Вести.В матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") на своем поле обыграл "Лион" со счетом 2:0.

Авторами голов стали полузащитник Сенни Меюлю (72-я минута) и вингер Мика Годтс (84-я). Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов.

После этой победы "ПСЖ" набрал 17 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лион" с 14 очками располагается на пятой строчке.

Изначально встреча двух команд была запланирована на 25 октября, но из соображений безопасности префектура полиции Парижа отложила ее проведение на сутки.

В следующем туре "ПСЖ" 30 октября встретится с "Гавром", а на следующий день "Лион" примет "Анже".