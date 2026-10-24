Матч чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лионом" перенесли на фоне беспорядков

Участники беспорядков сорвали матч чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лионом" Матч чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лионом" перенесли на фоне беспорядков

Москва24 окт Вести.Матч 8-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и "Лионом" по соображениям безопасности перенесен с вечера воскресенья на понедельник.

Об этом проинформировала пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.

Изначально встреча в Париже была запланирована на 25 октября и должна была начаться в 22.45 мск. Однако теперь стартовый свисток прозвучит 26 октября в 22.30 мск. Перенос осуществлен по требованию парижской префектуры полиции.

17 октября в Париже и по всей Франции прошли массовые акции протеста против подорожания топлива и падения покупательной способности граждан. Организаторы заявили о 800 тысячах участников, тогда как МВД насчитало 550 тысяч, что вдвое превысило прогнозы аналитиков правоохранительных органов.

В некоторых городах протесты сопровождаются массовыми беспорядками, погромами, поджогами и стычками с полицией. Ущерб от них превысил 1,5 миллиарда евро.

Из-за демонстраций власти страны начали вводить комендантский час в городах, а также привлекать военных к охране важных объектов. В Париже местная префектура полиции в экстренном порядке вызвала резервистов на дежурство 24 октября, готовясь к новой волне протестов.

Кроме того, французские СМИ сообщали, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в департаменте Ивелин. Один человек погиб, пятеро получили серьезные ранения. Среди них – 12-летняя девочка. Преступника задержали и поместили под стражу.

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