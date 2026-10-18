Москва18 октВести.Французские сотрудники правоохранительных органов столкнулись с невиданным ранее уровнем агрессии и насилия во время уличных беспорядков. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в специальном обращении к нации.
Глава государства отметил, что силам правопорядка пришлось противостоять экстремальному давлению и нападениям со стороны протестующих, несмотря на проявленный сотрудниками высокий профессионализм при исполнении служебного долга.
Вчера силы правопорядка ... столкнулись с небывалым насилиемотметил Макрон
В субботу, 17 октября, во Франции начались столкновения на акциях протеста. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже. Задержаны свыше двух тысяч участников беспорядков.
Радикально настроенные участники демонстраций разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.