"ПСЖ" обыграл "Барселону" со счетом 4:2 в матче Лиги чемпионов "ПСЖ" Сафонова обыграл "Барселону" в матче Лиги чемпионов

Москва21 окт Вести.Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") обыграл испанскую "Барселону" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Встреча в Париже завершилась со счетом 4:2.

У хозяев голами отметились Дезире Дуэ, Люка Эрнандес, Витинья и Фабиан Руис. В составе испанской команды отличились Хави Эспарт и Ламин Ямаль.

Российский голкипер французской команды Матвей Сафонов появился на поле с первых минут и отразил удар Фермина Лопеса после выхода один на один.

Ранее "ПСЖ" со счетом 4:2 переиграл "Манчестер Сити" в матче второго тура общего этапа ЛЧ. Сафонов выполнил восемь сейвов.