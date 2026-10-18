Москва18 окт Вести.Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") Матвей Сафонов признан лучшим игроком встречи седьмого тура Лиги 1 против "Страсбура". Об этом сообщается на сайте турнира.

В субботу, 17 октября, "ПСЖ" на выезде обыграл "Страсбур" со счетом 3:1. Сафонов в этом матче пропустил один гол, но сумел успешно отразить семь ударов по воротам. Одним из самых эффектных эпизодов матча произошел на 50-й минуте, когда российский вратарь отразил летящий в нижний угол ворот мяч после удара головой.

Кроме того, Сафонов инициировал атаку, которая завершилась голом Дезире Дуэ в компенсированное время

Ранее издание L'Equipe сообщило, что российский вратарь Матвей Сафонов вошел в число лучших игроков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити". В публикации отмечается, что Сафонов сделал восемь сейвов, в том числе после удара форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда с близкого расстояния.