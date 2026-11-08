"ПСЖ" победил "Труа", Сафонов четвертый раз в сезоне сыграл на ноль

"Труа" уступил "ПСЖ", Сафонов 4-й раз в сезоне отыграл на ноль "ПСЖ" победил "Труа", Сафонов четвертый раз в сезоне сыграл на ноль

Москва8 ноя Вести.В матче десятого тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") на своем поле переиграл "Труа" со счетом 1:0. Российский голкипер Матвей Сафонов сыграл в этом сезоне четвертый сухой матч.

Единственный гол, забитый на 39-й минуте, на счету защитника Ильи Забарного. Для защищавшего ворота "парижан" Сафонова это четвертый сухой матч в текущем сезоне: три в Лиге 1 и один — в Лиге чемпионов.

Всего Сафонов провел в этом сезоне 16 игр. "ПСЖ", ставший лидером чемпионата Франции в конце октября, с 23 очками продолжает удерживать первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 8 очками идет 16-м.

В рамках 11-го тура "ПСЖ" 21 ноября сыграет в гостях с "Ниццей". За день до этого "Труа" будет принимать "Гавр".