Москва8 нояВести.В матче десятого тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") на своем поле переиграл "Труа" со счетом 1:0. Российский голкипер Матвей Сафонов сыграл в этом сезоне четвертый сухой матч.
Единственный гол, забитый на 39-й минуте, на счету защитника Ильи Забарного. Для защищавшего ворота "парижан" Сафонова это четвертый сухой матч в текущем сезоне: три в Лиге 1 и один — в Лиге чемпионов.
Всего Сафонов провел в этом сезоне 16 игр. "ПСЖ", ставший лидером чемпионата Франции в конце октября, с 23 очками продолжает удерживать первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Труа" с 8 очками идет 16-м.
В рамках 11-го тура "ПСЖ" 21 ноября сыграет в гостях с "Ниццей". За день до этого "Труа" будет принимать "Гавр".