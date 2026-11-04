"ПСЖ" с Сафоновым разгромил "Вильярреал" и стал лидером Лиги чемпионов

"Вильярреал" повержен: "ПСЖ" с Сафоновым стал лидером Лиги чемпионов "ПСЖ" с Сафоновым разгромил "Вильярреал" и стал лидером Лиги чемпионов

Москва4 ноя Вести.Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" разгромили испанский "Вильярреал" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей.

Авторами голов у парижан стали Жоау Невеш (9-я минута), Дезире Дуэ (12-я), Сенни Меюлю (13-я), Фабиан Руис (17-я и 50-я), Давид Боли (78-я).

Благодаря этому результату "ПСЖ" вписал свое имя в историю турнира: клуб установил рекорд Лиги чемпионов по скорости преодоления планки в четыре забитых мяча с начала игры - 17 первых минут.

Ворота парижан защищал россиянин Матвей Сафонов, для него этот матч стал первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который голкипер отстоял на ноль.

До этого "ПСЖ" разгромил словацкий "Слован" (6:1), взял верх над испанской "Барселоной" (4:2) и добился успеха в игре с английским "Манчестер Сити" (4:2).

"ПСЖ" с 12 очками в активе единолично возглавляет турнирную таблицу. "Вильярреал" потерпел третье поражение в четырех встречах и располагает 3 очками.

В следующем туре парижане примут итальянскую "Рому", а испанский клуб сыграет на выезде с чешской "Славией". Оба матча намечены на 25 ноября.