"ПСЖ" с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

"ПСЖ" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, Сафонов совершил восемь сейвов "ПСЖ" с Сафоновым в составе победил "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

Москва15 окт Вести.Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") со счетом 4:2 переиграл "Манчестер Сити" в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Вратарь парижан — россиянин Матвей Сафонов — вышел в стартовом составе и выполнил восемь сейвов.

В составе победителей отличились Дезире Дуэ (13-я минута), Усман Дембеле (15-я), Витинья (32-я) и Манес Аклиуш (62-я). У "Манчестер Сити" дубль на 53-й и 75-й минутах оформил Эрлинг Холанд.

Этот матч стал для защищавшего ворота парижан Сафонова вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов и десятым в сезоне.

Ворота "Манчестер Сити" защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма, ранее выступавший вместе с Сафоновым за парижский клуб.

"ПСЖ" одержал вторую победу в турнире: в первом туре команда разгромила словацкий "Слован" (6:1). "Манчестер Сити" в стартовом туре обыграл португальский "Порту" (2:0).

В следующем туре "ПСЖ" примет "Барселону" 20 октября, в тот же день "Манчестер Сити" сыграет с греческим "АЕК".

Ранее в матче шестого тура ПСЖ на домашнем поле обыграл "Ле Ман" со счетом 3:1.