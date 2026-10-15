Вратарь Сафонов обратился к болельщикам после победы над "Манчестер Сити"

"Суперматч был": Сафонов обратился к болельщикам после игры с "Манчестер Сити" Вратарь Сафонов обратился к болельщикам после победы над "Манчестер Сити"

Москва15 окт Вести.Вратарь футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов обратился к болельщикам после победы над "Манчестер Сити" во втором туре общего этапа "Лиги Чемпионов". В видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале, спортсмен поделился впечатлениями от игры.

Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити" прошел 14 октября на стадионе "Этихад" в Англии. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей из Франции. Сафонов совершил шесть сэйвов, а не 83-й минуте отразил удар форварда Эрлинга Холанда.

Всем здорова! Вот так выглядит все после матча — уже никого нет. С победой всех! Мне кажется, суперматч был. Лично мне очень понравилось. Было очень интересно сказал вратарь на видео

Благодаря этой победе, "Пари Сен-Жермен" набрал шесть очков и занял лидирующую позицию в турнирной таблице. "Манчестер Сити" с тремя очками занимает 17 место.