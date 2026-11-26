"ПСЖ" с Сафоновым сыграл вничью с "Ромой" в матче Лиги чемпионов

"ПСЖ" и "Рома" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов "ПСЖ" с Сафоновым сыграл вничью с "Ромой" в матче Лиги чемпионов

Москва26 ноя Вести.Французский "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с итальянской "Ромой" в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов (ЛЧ).

Встреча в Париже завершилась со счетом 2:2. У гостей забили Марио Эрмосо и Дониелл Мален. В составе хозяев отметились Илья Забарный и Усман Дембеле.

Ворота французского клуба весь матч защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Ничья с "Ромой" стала первой для французов в текущем розыгрыше ЛЧ. В активе парижан 13 очков: четыре победы и ничья.

Ранее Сафонов рассказал, что ему не хватает привычных блюд отечественной кухни. Он добавил, что любит борщ с салом и сметаной.