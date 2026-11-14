Вратарь ПСЖ Сафонов признался, что во Франции скучает по борщу и пельменям

Вратарь ПСЖ Сафонов соскучился по борщу и пельменям Вратарь ПСЖ Сафонов признался, что во Франции скучает по борщу и пельменям

Москва14 ноя Вести.Российскому голкиперу "Пари Сен-Жермен" Матвею Сафонову, выступающему за французский клуб, не хватает привычных блюд отечественной кухни. Об этом футболист рассказал во время онлайн-встречи со школьниками, организованной Российским футбольным союзом и образовательной платформой "Сферум".

Уже знает повар сборной, что если я приезжаю, то нужен борщ. Надеюсь, что сегодня тоже так получится. Скучаю по борщу и пельменям сказал Сафонов на онлайн-встрече со школьниками

Вратарь ПСЖ поделился, что любит борщ с салом и сметаной, отметив, что лук к нему не всегда обязателен. Он также признался в любви к хлебобулочным изделиям и добавил, что из французской кухни предпочитает свежий круассан, за которым иногда заезжает.

Кроме того, Сафонов упомянул тартар, подчеркнув, что это блюдо готовят по-разному и ему всегда интересно пробовать его в новых местах.

Сафонов играет за ПСЖ с 2024 года. За это время в составе парижской команды он дважды становился победителем Лиги чемпионов.