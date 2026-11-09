Багаж Сафонова потеряли во время его возвращения в Москву Футболист Сафонов рассказал о потере багажа по прилете в Москву

Москва9 ноя Вести.Часть багажа вратаря сборной России по футболу и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова потеряли при выполнении перелета в Москву. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

9-17 ноября проходит учебно-тренировочный сбор национальной команды.

Можете верить, можете нет ... Прилетел, вот иду по базе ... Потеряли багаж один. Хорошо, не с бутсами, мне хоть есть тренироваться в чем. По итогу ждали наверняка, что он не придет, хотя уже понимали, что он не пришел написал Сафонов

Игрок рассказал, что были оформлены необходимые документы, однако забрать багаж может только человек, на кого он зарегистрирован.

Сказали, что в течение двух суток могут доставить, а я послезавтра уже улетаю в Узбекистан, Марина (жена футболиста. – Прим. ред.) – в Краснодар, кому вы будете его отправлять? Короче, нормально началось заключил Сафонов

Ранее в Российском футбольном союзе сообщили, что в окончательную заявку сборной РФ на товарищеские матчи в ноябре вошли Матвей Сафонов, полузащитник "Монако" Александр Головин, полузащитник турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков и еще 25 игроков.

12 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют в гостях против сборной Узбекистана, 17 ноября – в Краснодаре с командой Венесуэлы.