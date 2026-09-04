Захарян и Батраков вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Захаряна, Сафонова и Батракова включили в расширенный состав сборной России Захарян и Батраков вошли в расширенный состав сборной России по футболу

Москва4 сен Вести.Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом команды на сбор в сентябре, в него вошли полузащитник Арсен Захарян из испанского "Реала Сосьедад", новичок турецкого "Галатасарая" Алексей Батраков, а также вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), всего в заявку включены 38 игроков. Национальная команда 29 сентября проведет товарищеский матч против сборной Ирана в Казани. Сбор начнется 21 сентября.

Полностью расширенный состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари - Матвей Сафонов ("ПСЖ", Франция), Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва);

защитники - Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба - "Ахмат", Грозный), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград), Илья Вахания ("Краснодар"), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба - ЦСКА), Игорь Дивеев ("Зенит"), Андрей Лангович, Виктор Мелехин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба - "Локомотив"), Максим Осипенко ("Динамо", Москва);

полузащитники - Артем Карпукас, Максим Глушенков (оба - "Зенит"), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба - "Спартак"), Алексей Батраков ("Галатасарай", Турция), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все - ЦСКА), Антон Миранчук ("Динамо"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миронов ("Ростов"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания) Иван Олейников ("Крылья Советов", Самара);

нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Краснодар"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат"), Александр Соболев ("Зенит").