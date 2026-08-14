Сборные РФ и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 29 сентября в Казани

Стала известна дата товарищеского матча между сборными России и Ирана по футболу Сборные РФ и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 29 сентября в Казани

Москва14 авг Вести.Сборные России и Ирана по футболу проведут товарищеский матч 29 сентября в Казани. Об этом говорится в заявлении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что игра состоится в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который стартует 21 сентября.

Сборная России сыграет с Ираном в Казани 29 сентября говорится в сообщении

Информация о точном времени матча и старте продаж билетов будет предоставлена дополнительно. Матч между двумя сборными пойдет командам в зачет: он будет учтен в рейтинге FIFA (ФИФА).

Ранее сообщалось, что сборная Ирана осенью планирует провести несколько товарищеских матчей, в том числе с командой России.