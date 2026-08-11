Сборная Ирана по футболу готовится к товарищескому матчу с Россией

В Иране рассказали о подготовке к товарищескому матчу со сборной России Сборная Ирана по футболу готовится к товарищескому матчу с Россией

Москва11 авг Вести.Сборная Ирана осенью планирует провести несколько товарищеских матчей, в том числе с национальной командой России. Об этом рассказал президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж, сообщает агентство Tasnim.

По словам Таджа, иранская команда также сыграет с другими командами из Европы и Азии.

Сборная Ирана на ЧМ-2026 заняла третье место в квартете G и не смогла выйти в плей-офф. Все свои матчи на групповом этапе иранцы сыграли вничью: 2:2 с Новой Зеландией, 0:0 с Бельгией и 1:1 с Египтом.