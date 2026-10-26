Карпин вызвал Батракова и Сафонова на матчи сборной с Узбекистаном и Венесуэлой

Карпин позвал Батракова и Сафонова на ноябрьские матчи сборной России Карпин вызвал Батракова и Сафонова на матчи сборной с Узбекистаном и Венесуэлой

Москва26 окт Вести.Главный тренер сборной России Валерий Карпин определил расширенный состав из 36 игроков для подготовки к ноябрьским матчам, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В список вошли выступающие за рубежом Матвей Сафонов из французского "Пари Сен-Жермен", Алексей Батраков из турецкого "Галатасарая", Арсен Захарян из испанского "Реал Сосьедад", Александр Головин из "Монако" и Алексей Миранчук из североамериканского "Атланта Юнайтед".

Среди других футболистов - вратарь ЦСКА Максим Бориско и нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев.

2 ноября российская команда сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана, а 17 ноября проведет матч с командой Венесуэлы в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Карпин не включил лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова из "Зенита" в состав сборной России.