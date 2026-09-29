Опубликован стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Ираном

Сафонов, Головин и Тюкавин выйдут с первых минут на матч против Ирана Опубликован стартовый состав сборной России на товарищеский матч с Ираном

Москва29 сен Вести.Российский футбольный союз (РФС) опубликовал стартовый состав сборной России на предстоящий товарищеский матч против национальной команды Ирана.

С первых минут на поле стадиона в Казани выйдут вратарь Матвей Сафонов, а также полевые игроки Илья Вахания, Игорь Дивеев, Виктор Мелехин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Константин Тюкавин и капитан команды Александр Головин.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе "Ак Барс Арена".