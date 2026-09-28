Группа "Корни" споет для болельщиков перед матчем сборной России с Ираном

Группа "Корни" и Александр Серов выступят на матче Россия — Иран в Казани Группа "Корни" споет для болельщиков перед матчем сборной России с Ираном

Москва28 сен Вести.Музыкальная группа "Корни" выступит для фанатов на фестивале болельщиков перед товарищеским матчем сборных России и Ирана по футболу. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра состоится 29 сентября в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" и стартует в 19:00 мск. Программа предматчевого шоу посвящена Году единства народов России: перед зрителями также выступят группа Rasa и певица Эльмира Калимуллина, которая исполнит государственный гимн РФ.

В финале шоу у центрального круга арены народный артист России Александр Серов споет хит "Как быть".