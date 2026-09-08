В октябре сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Названы соперники сборной России по футболу в октябре В октябре сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией

Москва8 сен Вести.Российская сборная по футболу проведет товарищеские матчи с Намибией и Нигерией. Игры состоятся 3 октября в Екатеринбурге и 6 октября в Нижнем Новгороде соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Матчи пройдут в рамках сезонного учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября.

В РФС также сообщили, что 29 сентября российская сборная сыграет против Ирана. Встреча состоится на "Казань Арене".

Ранее сборные России и Намибии не встречались. Матч пройдет на "Екатеринбург Арене".

Что касается Нигерии, то российские футболисты уже противостояли африканской сборной в прошлом году – 6 июня 2025-го команды сыграли вничью (1:1). На этот раз команды встретятся на стадионе "Нижний Новгород".

Информацию о точном времени начала матчей и старте продаж билетов РФС опубликует позднее.