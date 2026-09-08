Москва8 сенВести.Российская сборная по футболу проведет товарищеские матчи с Намибией и Нигерией. Игры состоятся 3 октября в Екатеринбурге и 6 октября в Нижнем Новгороде соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матчи пройдут в рамках сезонного учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября.
В РФС также сообщили, что 29 сентября российская сборная сыграет против Ирана. Встреча состоится на "Казань Арене".
Ранее сборные России и Намибии не встречались. Матч пройдет на "Екатеринбург Арене".
Что касается Нигерии, то российские футболисты уже противостояли африканской сборной в прошлом году – 6 июня 2025-го команды сыграли вничью (1:1). На этот раз команды встретятся на стадионе "Нижний Новгород".
Информацию о точном времени начала матчей и старте продаж билетов РФС опубликует позднее.