Сборная России обыграла команду Ирана со счетом 2:0 в товарищеском матче Дубль капитана Головина принес сборной РФ победу над Ираном в Казани

Москва29 сен Вести.Сборная России по футболу одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче, который прошел в Казани на стадионе "Ак Барс Арена" при поддержке 34 362 зрителей. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

Главным героем матча стал капитан сборной Александр Головин. Полузащитник французского "Монако" оформил дубль, отличившись на 21-й и 36-й минутах, причем второй мяч он забил красивым прямым ударом со штрафного.

В обновленном рейтинге ФИФА сборная Ирана располагается на 22-й строчке, в то время как российская команда занимает 35-е место. Следующую товарищескую игру подопечные Валерия Карпина проведут 3 октября в Екатеринбурге против сборной Намибии.