Иранский футболист: матч с Россией вызовет большой интерес у болельщиков

Иранский защитник: матч с Россией подарит массу эмоций всем любителям футбола Иранский футболист: матч с Россией вызовет большой интерес у болельщиков

Москва29 сен Вести.Товарищеский футбольный матч между национальными командами России и Ирана вызовет особый интерес у болельщиков и подарит эмоции всем любителям футбола. Таким мнением поделился защитник футбольного клуба "Спартак" (Кострома) иранец Надер Мохаммади.

В беседе с РИА Новости он отметил, что у обеих стран – сильные футбольные сборные, а матч поможет спортсменам продемонстрировать свои лучшие качества.

В Иране люди всегда тепло отзываются о России, поэтому этот матч, безусловно, вызовет большой интерес и подарит массу эмоций всем любителям футбола сказал Мохаммади

Игра состоится 29 сентября в Казани на стадионе "Ак Барс Арена". Перед матчем на фестивале болельщиков выступит группа "Корни".