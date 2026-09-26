Россиянам предложили направить пожелания сборной РФ по футболу через "Госуслуги"

На "Госуслугах" появилась возможность направить пожелания футбольной сборной РФ Россиянам предложили направить пожелания сборной РФ по футболу через "Госуслуги"

Москва26 сен Вести.На портале "Госуслуги" появилась возможность поддержать членов отечественной сборной по футболу, направив им свои пожелания. На сайте появился соответствующий раздел.

Лучшие обращения болельщиков будут отобраны Российским футбольным союзом (РФС). Их покажут на экранах стадионов во время матчей.

Наши футболисты выступают за команду, за вас и за всю страну. Каждое слово поддержки придаст им сил и уверенности говорится на сайте

29 сентября российская сборная выйдет на поле против команды Ирана. Матч состоится в Казани. Также российских футболистов в октябре ждут товарищеские матчи с Нигерией и Намибией.