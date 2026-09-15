Арсен Захарян не попал в окончательный состав сборной России на матчи в октябре Сборная России по футболу назвала итоговый состав на осенние матчи

Москва15 сен Вести.Футболист испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не вошел в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи против команд Ирана, Намибии и Нигерии. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Захарян ранее был включен главным тренером сборной Валерием Карпиным в расширенный состав команды, но не попал в итоговый список. Всего для подготовки к матчам тренерский штаб сборной России вызвал 29 игроков. В список вошли:

вратари - Матвей Сафонов ("Пари Сен-Жермен", Франция), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва);

защитники - Арсен Адамов ("Ахмат", Грозный), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград), Илья Вахания ("Краснодар"), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Игорь Дивеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Виктор Мелехин ("Ростов", Ростов-на-Дону), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – "Локомотив", Москва), Максим Осипенко ("Динамо", Москва);

полузащитники - Артем Карпукас, Максим Глушенков (оба – "Зенит"), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – "Спартак"), Алексей Батраков ("Галатасарай", Турция), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако");

нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Краснодар"), Александр Соболев ("Зенит").

Сборная России встретится с командой Ирана 29 сентября, матч пройдет в Казани. 3 октября российская команда сыграет в Екатеринбурге со сборной Намибии, а встреча сборных России и Нигерии состоится 6 октября в Нижнем Новгороде.