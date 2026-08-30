Москва30 авгВести.Российский полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян не стал дожидаться окончания матча Ла Лиги с "Эспаньолом" и покинул скамейку запасных. О случившемся сообщило издание El Diario Vasco.
Узнав, что последняя замена тренерского штаба использована не в его пользу, 23-летний футболист скинул манишку, сказал несколько эмоциональных слов наставнику команду и ушел в подтрибунное помещение.
Это произошло на 87-й минуте игры.
Позже в пресс-службе клубе заявили, что Захарян ушел в туалет, а затем вернулся на скамейку запасных.
"Реал Сосьедад" дома обыграл "Эспаньол" со счетом 2:1.