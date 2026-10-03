Москва3 октВести.Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов покинул расположение сборной России перед товарищеским матчем против национальной команды Намибии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.
Голкипер возвращается в парижский клуб, точные причины его досрочного отъезда не раскрываются. Место в стартовом составе сборной займет вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев.
Товарищеская встреча сборных России и Намибии состоится в Екатеринбурге и начнется в 18:00 по московскому времени. Ранее, 29 сентября, российская команда обыграла в Казани сборную Ирана со счетом 2:0.