Сборная России по футболу разгромила Намибию со счетом 6:0 в Екатеринбурге Российские футболисты одержали крупную победу над сборной Намибии

Москва3 окт Вести.Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче, который прошел в Екатеринбурге.

В составе российской сборной забитыми мячами отличились Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Максим Петров, реализовавший пенальти. В компенсированное время голкипер намибийцев Камаиджанда Ндисиро забил автогол.

Результат встречи пойдет в зачет рейтинга ФИФА, где Россия располагается на 36-й строчке, а Намибия — на 122-й. В следующем матче 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии.