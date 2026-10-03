Москва3 октВести.Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Намибии со счетом 6:0 в товарищеском матче, который прошел в Екатеринбурге.
В составе российской сборной забитыми мячами отличились Лечи Садулаев, Данил Пруцев, Константин Тюкавин, Максим Глушенков и Максим Петров, реализовавший пенальти. В компенсированное время голкипер намибийцев Камаиджанда Ндисиро забил автогол.
Результат встречи пойдет в зачет рейтинга ФИФА, где Россия располагается на 36-й строчке, а Намибия — на 122-й. В следующем матче 6 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Нижнем Новгороде со сборной Нигерии.