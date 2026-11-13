Футболист Глебов рассказал о силе сборной Узбекистана в матче с Россией

Футболист сборной России оценил уровень команды Узбекистана в товарищеском матче Футболист Глебов рассказал о силе сборной Узбекистана в матче с Россией

Москва13 ноя Вести.Сборная Узбекистана оказалась сильнее моих ожиданий. Об этом ИС "Вести" рассказал игрок сборной России по футболу Кирилл Глебов.

Футболист отметил, что получил удовольствие от встречи со сборной Узбекистана

Хорошая команда. Честно, даже ожидал худшего, поэтому очень, так сказать, доволен, приятно было с ними сыграть. Приятнее, чем выиграть пояснил Глебов

Сборная России одержала победу в товарищеском матче над командой Узбекистана со счетом 3:2. Все три гола российские игроки забили за 10 минут.

Следующая встреча российской команды состоится со сборной Венесуэлы 17 ноября в Краснодаре.

Глебов также назвал победу над сборной Узбекистана общей командной заслугой.