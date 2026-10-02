Юношеская сборная России по футболу обыграла Таджикистан со счетом 1:0 Российские футболисты U-17 победили сверстников из Таджикистана

Москва2 окт Вести.Юношеская сборная России по футболу (игроки до 17 лет) одержала победу над сверстниками из Таджикистана в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в таджикистанском городе Турсунзаде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 54-й минуте противостояния забил защитник Никита Ивченко.

Подопечные Владимира Волчека проведут повторную игру против сборной Таджикистана 5 октября. Ранее в рамках текущего осеннего учебно-тренировочного сбора российские юноши обменялись победами в двух товарищеских встречах с командой Сербии (2:3, 2:0).