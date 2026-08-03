Новая Зеландия не вышла на матч с Россией по футзалу и проиграла 0:3

России присудили победу из-за отказа сборной Новой Зеландии по футзалу от матча Новая Зеландия не вышла на матч с Россией по футзалу и проиграла 0:3

Москва3 авг Вести.Национальная команда Новой Зеландии по футзалу отказалась выйти на игру против сборной России в рамках международного турнира, проходящего в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч был запланирован на 3 августа, однако новозеландская федерация приняла решение не проводить встречу. В результате российской команде засчитали победу со счетом 3:0.

В стартовом туре сборная России завершила игру с командой Вьетнама вничью - 2:2. Очередной поединок россияне проведут 5 августа против сборной Афганистана.