Сборная России поднялась на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Москва11 июн Вести.Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1529,60 балла. Сборная поднялась на одну ступень наверх, обойдя в табели команду Польши (36-е место).

Российская сборная в конце мая и июне провела три товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сначала уступила сборной Египта (0:1), а после одержала победу над футболистами из сборных Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

Перед стартом чемпионата мира в США, Мексике и Канаде рейтинг ФИФА возглавила сборная Аргентины, поднявшаяся на две позиции (1877,27 балла). Команда Испании идет на второй строчке (1874,71), а лидировавшая ранее сборная Франции потеряла две позиции и замыкает первую тройку (1870,70).

Российские сборные и клубы остаются отстраненными от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Несмотря на это, национальная команда продолжает участвовать в товарищеских матчах, результаты которых учитываются при формировании рейтинга.