Чемпионат мира 2018 года в России вошел в топ-10 лучших в истории ЧМ-1970 в Мексике назвали лучшим в истории мирового футбола

Москва24 июл Вести.Чемпионат мира по футболу 2018 года в России занял девятое место в рейтинге лучших мировых первенств в истории по версии The Athletic. Эксперты оценивали результативность турниров, количество ярких матчей, неожиданных сюжетов и масштаб личностей.

Составители отметили драматичные матчи плей-офф, вылет Германии на групповой стадии, выход сборной России в четвертьфинал и зрелищный финал между Францией и Хорватией, завершившийся со счётом 4:2. Мундиаль-2026 в США, Канаде и Мексике, где победила Испания, занял десятое место.

Первым в списке оказался чемпионат мира 1970 года в Мексике с участием легендарной сборной Бразилии во главе с Пеле. В топ-3 также вошли турниры 1982 года в Испании и 1986 года в Мексике. Последним стал ЧМ-1938 во Франции.

Топ-10 The Athletic:

1. ЧМ-1970, Мексика

2. ЧМ-1982, Испания

3. ЧМ-1986, Мексика

4. ЧМ-1998, Франция

5. ЧМ-2006, Германия

6. ЧМ-1958, Швеция

7. ЧМ-2014, Бразилия

8. ЧМ-1974, ФРГ

9. ЧМ-2018, Россия

10. ЧМ-2026, США, Канада и Мексика