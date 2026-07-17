Дипмиссия: у французов сохранились хорошие воспоминания о ЧМ-2018 в Москве

Французские дипломаты рассказали о теплых воспоминаниях о ЧМ-2018 в Москве Дипмиссия: у французов сохранились хорошие воспоминания о ЧМ-2018 в Москве

Москва17 июл Вести.Работающие в Москве граждане Франции, следившие за чемпионатом мира по футболу в этом году, вспоминают турнир 2018 года, который принимала российская столица. Об этом РИА Новости рассказали во французской дипмиссии.

На чемпионате мира 2018 года сборная Франции завоевала свой второй титул чемпиона мира, победив в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

У французов остались очень хорошие воспоминания о чемпионате мира 2018 года, когда Москва принимала спортсменов и болельщиков со всего мира рассказали в дипмиссии

На нынешнем чемпионате мира французская сборная завершила выступление на стадии полуфинала, уступив команде Испании со счетом 2:0.