Москва3 июнВести.В Ухане на стадионе "Пять колец" состоялся товарищеский матч женских сборных России и Китая. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российских футболисток.
Подопечные Юрия Красножана вышли вперед на 54-й минуте. После навеса Натальи Машиной мяч по непредсказуемой траектории оказался в воротах.
Хозяйки поля смогли отквитать гол через шесть минут. Ванг Шуанг ударом из-за штрафной поразила ворота Натальи Силиной.
За четыре минуты до окончания основного времени матча Азалия Зальмиева забила победный мяч после передачи Вероники Куропаткиной.