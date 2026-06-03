Женская сборная России по футболу обыграла Китай Российские футболистки победили сборную Китая со счетом 2:1

Москва3 июн Вести.В Ухане на стадионе "Пять колец" состоялся товарищеский матч женских сборных России и Китая. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российских футболисток.

Подопечные Юрия Красножана вышли вперед на 54-й минуте. После навеса Натальи Машиной мяч по непредсказуемой траектории оказался в воротах.

Хозяйки поля смогли отквитать гол через шесть минут. Ванг Шуанг ударом из-за штрафной поразила ворота Натальи Силиной.

За четыре минуты до окончания основного времени матча Азалия Зальмиева забила победный мяч после передачи Вероники Куропаткиной.