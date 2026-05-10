Футболистки Южной Кореи и КНДР отказались от рукопожатий перед матчем

Москва10 мая Вести.На юниорском Кубке Азии в Китае, на котором выступают футболистки до 17 лет, состоялся матч сборных Южной Кореи и КНДР. Перед игрой спортсменки отказались от рукопожатий.

Как сообщает ТАСС, после исполнения национальных гимнов футболистки поприветствовали лишь судейскую бригаду.

Встреча завершилась победой северокорейской команды, разгромившей соперниц со счетом 3:0. Сборная КНДР заняла первое место в группе С. Представители Южной Кореи стали вторыми. Обе команды пробились в четвертьфинал турнира.

За выход в полуфинал Северная Корея поборется с Таиландом, а южнокорейский коллектив сразится с Японией. Матчи состоятся 11 мая.