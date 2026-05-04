"Ренхап": спортсмены из КНДР посетят Южную Корею впервые за 8 лет

Спустя 8 лет спортсмены из КНДР вновь посетят Южную Корею "Ренхап": спортсмены из КНДР посетят Южную Корею впервые за 8 лет

Москва4 мая Вести.Впервые за восемь лет спортивная команда из КНДР посетит Южную Корею. Это будет визит северокорейского женского футбольного клуба, он приедет на полуфинальный матч женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (ЛЧ AFC), сообщает агентство "Ренхап".

По его данным, женский футбольный клуб из КНДР "Нэкохян" 1 апреля подтвердил свое участие в турнире.

20 мая он должен сыграть с южнокорейской "Сувон FC Уимен" в полуфинале женской ЛЧ AFC.

Как пишет агентство, последний визит спортивной команды КНДР в Южную Корею состоялся в декабре 2018 года в рамках финала мирового тура ITTF по настольному теннису. А именно женский футбольный клуб приедет на Юг впервые за 12 лет – северокорейские спортсменки не посещали страну с момента Азиатских игр в Инчхоне в 2014 году.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана по футболу все-таки примет участие на чемпионате мира этим летом и проведет свои встречи на стадионах США.