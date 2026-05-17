Ренхап: билеты на футбольный матч Южной Кореи и КНДР раскупили за считанные часы

Москва17 мая Вести.Все билеты на матч полуфинала женской Лиги чемпионов Азии (AWCL) между футбольным клубом КНДР "Моя родина" и "Сувон ФК Уимен" раскупили за несколько часов после старта продаж. Об этом пишет агентство Ренхап со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.

Уточняется, что повышенный интерес связан с тем, что спортивная команда КНДР прибыла в Корею впервые с 2018 года, а женская команда – впервые за 12 лет.

Все 7087 билетов, поступивших в открытую продажу из примерно 9 тысяч доступных мест, были распроданы всего через несколько часов после старта продаж отмечается в публикации

Агентство предполагает, что оставшиеся места министерство объединения Республики Корея решило выкупить для представителей общественных организаций. Ведомство также рассматривает вопрос финансирования изготовления баннеров и покупки другой атрибутики для болельщиков.

Матч между командами из двух Корей состоится 20 мая в 13:00 по московскому времени на стадионе в Сувоне.