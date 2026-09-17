Сборная России выступит на ЧМ и фестивале ФИФА U-15 с флагом и гимном Сборная России сыграет на ЧМ и фестивале ФИФА U-15 под своим флагом

Москва17 сен Вести.Сборная России выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА) среди игроков до 15 лет. Об этом заявили в Российском футбольном союзе (РФС).

Уточняется, что в соревнованиях примут участие 191 сборная.

Для российских футболистов это будет первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором сборная будет представлена с государственным флагом и гимном отмечается на сайте РФС

За три дня соревнований каждая сборная сыграет с каждой в своей группе, после чего на основании результатов первого раунда будут сформированы шесть уровней. Российская сборная будет играть 24 октября против команды Судана, 25 октября – с командами Сьерра-Леоне и Джибути, 26 октября – со сборными Афганистана и Турции.

ФИФА объявила о допуске российских команд к соревнованиям для игроков не старше 15 лет в июне.

3 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что сборные России по хоккею на траве возвращаются в международный спорт с флагом и гимном.