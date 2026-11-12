Сборная России обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче со счетом 3:2

Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче Сборная России обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче со счетом 3:2

Москва12 ноя Вести.Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана со счетом 3:2. Товарищеский матч прошел в Ташкенте.

Уже на пятой минуте россияне пропустили: защитник Виктор Мелехин забил мяч в ворота Матвея Сафонова.

На первой минуте второй половины матча Бехруз Каримов увеличил преимущество сборной Узбекистана.

Во втором тайме тренерский штаб россиян произвел ряд замен, и они дали результат. Николай Комличенко вышел на поле на 66-й минуте и оформил дубль, отличившись на 70-й и 75-й минутах. Еще через четыре минуты Алексей Миранчук забил победный мяч.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 17 ноября в Краснодаре против команды Венесуэлы.