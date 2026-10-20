Сборные России и Венесуэлы проведут товарищеский матч в Краснодаре

Футбольные сборные России и Венесуэлы договорились о товарищеской игре Сборные России и Венесуэлы проведут товарищеский матч в Краснодаре

Москва20 окт Вести.Товарищеский матч с командой Венесуэлы проведет 17 ноября сборная России по футболу. Матч пройдет в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Точное время начала встречи будет объявлено позднее, добавили в РФС. Футбольные сборные России и Венесуэлы в мировом рейтинге разделяет 14 строчек. Сборная России занимает 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), а венесуэльская национальная команда располагается на 49-й строчке.

А за пять дней до этой игры российские футболисты проведут матч в Узбекистане.

12 ноября российская сборная по футболу проведет товарищеский матч с командой Узбекистана в Ташкенте напомнила пресс-служба

Сборная Узбекистана смогла отобраться на чемпионат мира по футболу 2026 года, но заняла в группе четвертая место и покинула турнир.

В 2026 году российская футбольная дружина провела восемь товарищеских матчей. Российские футболисты одержали пять побед, потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.

Самый крупный счет в пользу российской команды зафиксирован в матче против сборной Намибии. Россияне выиграли со счетом 6:0. Сборная России обыграла команду Ирана со счетом 2:0, а в мачте против нигерийской сборной упустила победу. В итоге встреча с нигерийцами завершилась вничью при счете 3:3.

С конца февраля 2022 года сборная России проводила только товарищеские матчи.