РФС: переговоры о футбольном матче России и США проходят в позитивном ключе

В РФС обсуждают товарищеский матч сборных России и США РФС: переговоры о футбольном матче России и США проходят в позитивном ключе

Москва22 окт Вести.Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеского матча национальных сборных. Об этом ТАСС на форуме "Россия – спортивная держава" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

По его словам, стороны уже неоднократно контактировали по этому вопросу, однако говорить о результатах переговоров пока преждевременно.

Мы рассматриваем возможность проведения матча со сборной США, не единожды общались с федерацией по этому вопросу, но оценивать результативность этого общения пока рано. Могу сказать, что сейчас момент достаточно позитивный отметил Митрофанов

Ранее о товарищеской игре договорились сборные России и Венесуэлы. Матч пройдет 17 ноября в Краснодаре.