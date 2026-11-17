РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборных РФ, заявил Митрофанов Митрофанов: РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборных России

Москва17 ноя Вести.Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборных РФ на международные соревнования. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Он выразил надежду на успех переговоров по возвращению всех российских футболистов на соревнования под эгидой ФИФА и УЕФА.

Мы продолжаем вести переговоры. Вы знаете, что наша сборная U-15 приняла участие в чемпионате мира ФИФА в Баку … И, соответственно, это произошло впервые с 2022 года, с момента отстранения. Мы продолжаем переговоры с коллегами из ФИФА и УЕФА и надеемся, что проведем переговоры с национальными ассоциациями напрямую, с теми, кто является лидерами среди европейских стран. Уверен, что постепенно мы еще больше сблизим наши позиции и нам удастся убедить коллег в необходимости возвращения и главной сборной, и всех остальных: молодежных, юношеских, женских по дисциплинам, разновидностям, всех команд к официальным матчам сказал генеральный секретарь РФС

Ранее Максим Митрофанов заявил, что ФИФА пошла навстречу и разрешила сделать ретроформу в честь нападающего и тренера Никиты Симоняна.