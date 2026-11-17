Москва17 ноя Вести.Футбольные федерации Европы боятся вмешательства своих политических властей в вопрос допуска России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Коллеги и на уровне Национальных ассоциаций на уровне УЕФА всегда говорили о том, что это не их решение, что на них оказывается огромное политическое давление. Как раз я думаю, что они боятся, собственно, вмешательства своих политических властей в их деятельность и поэтому максимально стараются дождаться политического разрешения этого вопроса. Но это не значит, что мы должны останавливаться, мы свою работу продолжим, будем убеждать коллег в необходимости восстановления наших прав в полном объеме