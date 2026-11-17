Митрофанов: ситуация с хоккеем показывает, что к спорту это не имеет отношения

Ситуация с недопуском хоккеистов из РФ не касается спорта, отметили в РФС Митрофанов: ситуация с хоккеем показывает, что к спорту это не имеет отношения

Москва17 ноя Вести.Позиция правительств некоторых стран игнорировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на соревнования не имеет к спорту никакого отношения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

По его словам, подобные решения выходят за рамки правового поля.

И, собственно, то, что это решение сейчас неправовым образом пытаются некоторые страны игнорировать, лишь обнажает истинное положение вещей, которое говорит о том, что к спорту и даже к праву это не имеет никакого отношения, вся эта ситуация сказал Митрофанов

Ранее правительство Канады уведомило национальную хоккейную ассоциацию и Международную федерацию хоккея (IIHF), что они не станут оформлять визы россиянам. Это стало ответом Оттавы на включение сборной России в расписание соревнований.

В дальнейшем IIHF сообщила, что российские хоккеисты не будут участвовать в молодежном чемпионате мира в Канаде из-за позиции Оттавы, однако лишать Канаду права на проведение турнира международная федерация отказалась.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев, комментируя данную ситуацию, отметил, что Россия продолжит отстаивать свои интересы, а юридическая и дипломатическая атаки требуют тишины.