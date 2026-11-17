Митрофанов: решение CAS по хоккею – это победа для всего российского спорта

В РФС назвали решение CAS по хоккею победой для всего российского спорта Митрофанов: решение CAS по хоккею – это победа для всего российского спорта

Москва17 ноя Вести.Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд на соревнования, проходящие в сезоне-2026/27, является победой для всего российского спорта. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

CAS удовлетворил ключевые требования Федерации хоккея России (ФХР) и отменил все пять резолюций Совета Международной федерации хоккея (IIHF).

Следует поздравить коллег из Федерации хоккея России, Олимпийского комитета, Министерства спорта. Они действительно проделали огромную работу. И я уверен, что это решение CAS – это победа для всего российского спорта сообщил Митрофанов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее отметил, что после решения CAS российской стороне предстоит совместно с IIHF организовать возвращение национальных команд к международным соревнованиям.