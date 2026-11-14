TSN: IIHF подала в CAS апелляцию на решение по допуску сборной России

IIHF оспорила решение CAS о допуске российских хоккеистов TSN: IIHF подала в CAS апелляцию на решение по допуску сборной России

Москва14 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на вердикт коллегии, снявший все ограничения по допуску сборной России к международным соревнованиям. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер в своих соцсетях.

По данным источника, федерация основывается в своей апелляции на конфликт интересов у судей CAS, ранее принявших вердикт в пользу российской стороны.

Источники сообщают, что IIHF подала апелляцию в CAS из-за двух из трех судей, восстановившей Россию в правах. Апелляция основана на сокрытии членами коллегии информации о деловых связях с Россией говорится в публикации

CAS 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF пока не определились, как исполнить решение CAS, но прислали Федерации хоккея России (ФХР) уведомление об участии сборной в молодежном чемпионате мира 2027 года в Канаде.

Власти Канады в ответ официально уведомили об отказе в выдаче виз российским хоккеистам. Бывший президент IIHF Рене Фазель рекомендовал отменить проведение турнира.