ФХР получила уведомление от IIHF об участии сборной в молодежном ЧМ в Канаде

IIHF прислала ФХР уведомление об участии сборной России в молодежном ЧМ в Канаде ФХР получила уведомление от IIHF об участии сборной в молодежном ЧМ в Канаде

Москва9 ноя Вести.Сборная России включена в состав участников молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде. Федерация хоккея России (ФХР) получила соответствующее уведомление от Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира IIHF разослала национальным федерациям в воскресенье, 8 ноября.

В Федерации хоккея России получили такое уведомление сообщил собеседник агентства

Ранее власти Канады, где будет проходить чемпионат, выступили против участия сборной России. Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что государство не будет выдавать въездные визы российским спортсменам.

Протест выразили также власти Швеции и Швейцарии. Они отказались участвовать в матчах против россиян, несмотря на то, что, согласно регламенту, им будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5 в случае отказа выходить на лед.