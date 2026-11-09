Москва9 нояВести.Сборная России включена в состав участников молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде. Федерация хоккея России (ФХР) получила соответствующее уведомление от Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира IIHF разослала национальным федерациям в воскресенье, 8 ноября.
В Федерации хоккея России получили такое уведомлениесообщил собеседник агентства
Ранее власти Канады, где будет проходить чемпионат, выступили против участия сборной России. Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что государство не будет выдавать въездные визы российским спортсменам.
Протест выразили также власти Швеции и Швейцарии. Они отказались участвовать в матчах против россиян, несмотря на то, что, согласно регламенту, им будет засчитано техническое поражение со счетом 0:5 в случае отказа выходить на лед.