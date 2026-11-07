IIHF решила не допускать сборные Белоруссии на чемпионаты мира 2027 года

Международная федерация хоккея не пустит команды Белоруссии на ЧМ-2027 IIHF решила не допускать сборные Белоруссии на чемпионаты мира 2027 года

Москва7 ноя Вести.Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать молодежные и взрослые сборные Белоруссии на чемпионаты мира 2027 года. Об этом IIHF сообщила в специальном пресс-релизе.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Канаде. Ранее канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава откажет российским юниорам в визах и не пустит их на международное молодежное первенство. Позицию Карни поддержал бронзовый призер молодежного чемпионата мира 1978 года, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

Молодец. Думаю, многие игроки и жители Канады считают так же заявил Гретцки телеканалу CBC

Турнир должен пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея разрешить сборным России участвовать во всех турнирах под ее эгидой. О бойкоте матчей с участием российской команды после этого заявили представители Латвии, Дании, Австрии, Чехии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Российская команда была отстранена от международных соревнований с 2022 года. IIHF объяснила это решение проблемами с обеспечением безопасности участников соревнований, продлив их на сезон 2026-27.

Прошедший 5 ноября совет Международной федерации хоккея (IIHF) так и не принял решения о допуске российских спортсменов на соревнования.